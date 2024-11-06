Dünya liderlerinden Trump’ın başkanlığına ilk tepkiler: Netahyahu zafer ilan etti

ABD seçim sonuçları, tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın zafer konuşmasını yapmasının ardından dsevlet başkanlarından ilk tebrikler de geldi.

ABD'nin 47. başkanını kutlayan ilk isim Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Orban, Trump'ı ABD seçimlerini kazandığı için tebrik etti ve bunun tüm umutsuz dünya için gerekli olduğunu belirtti.

FRANSA VE ÇİN'DEN RESMİ TEBRİK

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, X hesabından bir paylaşımda bulunarak Trump'ı ABD seçimlerini kazandığı için tebrik etti ve birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ın zaferine ilişkin resmi internet siteleri üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Çin ABD ile karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama, kazan-kazan işbirliğine dayalı olarak ilişkilerini sürdürmeye devam edecek." denildi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN MÜTTEFİK VURGUSU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer "Sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. En yakın müttefikler olarak omuz omuzayız." şeklinde tebriklerini sundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni "İtalya ve ABD kardeştir. Ortaklığımız sarsılmaz." açıklamasında bulundu.

NETANYAHU ZAFER İLAN ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni başkanı tebrik eden ilk isimler arasında yer aldı. Netanyahu, Trump'a "sevgili dostum" diye hitap ederken zaferini tarihi olarak değerlendirdi ve "Trump'ın zaferi bizim için büyük zafer." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ı ABD seçimlerini kazandığı için tebrik etti ve onunla çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Rusya Güvenlik Konseyi başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, zaferini ilan eden Trump'ın "parazitlere" para harcamaktan kesinlikle hoşlanmadığını ve Ukrayna'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

ZELENSKİY YİNE DESTEK İSTEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "Sayın Donald Trump, etkileyici seçim zaferinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Trump'ın küresel meselelerde barışa olan yaklaşımını takdir ediyorum. ABD'de iki partinin de Ukrayna'ya yönelik desteğe devam edeceğine güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

Donald Trump, başkanlık vaatlerinde ABD'nin Ukrayna'ya vereceği desteği keseceğini ve Zelenskiy'nin Batı'yı 'soyduğunu' söylemişti.

Gün içerisinde dünya liderlerinden ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın zaferine ilişkin tebriklerin gelmesi bekleniyor.