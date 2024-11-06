Demokratlar seçim sonuçlarının karşısında yıkıldı

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adaylığının Joe Biden'ın ardından Kamala Harris'e geçmesi, özellikle göçmen ve siyahi Amerikalıları heyecanlandırmıştı.

Seçimde kazanabileceklerine olan tam inançları, Cumhuriyetçi aday Trump'ın zaferinin kesinleşmesiyle yerle bir oldu.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Buna göre Harris taraftarları ise başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiriyor, gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Seçim sonuçlarının ardından Amerika genelinde gerginlikler artarken, Trump'ın zaferine olan inancı, destekçilerinin büyük bir coşkuyla meydanlarda kutlamalar yapmasına neden oluyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

ABD'nin önümüzdeki dört yıldaki siyasi manzarasının nasıl şekilleneceği, Demokratların nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Ülke 4 yıllık bir Demokrat Parti döneminin ardından yeniden Cumhuriyetçilerin yönetimine emanet edilecek. Kamala Harris ve seçmenleri için kesinleşen yenilgi, seçmenlerini ise ABD'nin geleceğine ilişkin endişelendiriyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Kamala Harris'in kampanya yetkilileri Harris'in bugün konuşma yapmayacağını ve destekçilerinin evlere dağılmasını söylemişti.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Harris'in bugün konuşma yapmayacağı bilgisi seçmenleri arasında öfkeyle karşılandı.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Sosyal medcralarda Harris destekçileri, Demokratçıların seçimde çok çabuk pes ettiği yorumlarını yaptı.

Trump'ın destekçileri ise Harris'in konuşma yapmamasıyla dalga geçti ve Harris'i 'korkak' olarak nitelendirdi.