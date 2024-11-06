Demokratlar seçim sonuçlarının karşısında yıkıldı
ABD'nin seçim yolculuğunda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 277 delegeye ulaşarak ABD'nin 47. başkanı olmayı garantiledi. Sonuçların netleşmesiyle Donald Trump'ın destekçilerinden zafer kutlamaları görüntüleri gelirken, Demokratçı aday Kamala Harris'in destekçileri sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğradı.
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adaylığının Joe Biden'ın ardından Kamala Harris'e geçmesi, özellikle göçmen ve siyahi Amerikalıları heyecanlandırmıştı.
Seçimde kazanabileceklerine olan tam inançları, Cumhuriyetçi aday Trump'ın zaferinin kesinleşmesiyle yerle bir oldu.
Buna göre Harris taraftarları ise başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiriyor, gözyaşlarına hakim olamıyor.
Seçim sonuçlarının ardından Amerika genelinde gerginlikler artarken, Trump'ın zaferine olan inancı, destekçilerinin büyük bir coşkuyla meydanlarda kutlamalar yapmasına neden oluyor.
ABD'nin önümüzdeki dört yıldaki siyasi manzarasının nasıl şekilleneceği, Demokratların nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.
Ülke 4 yıllık bir Demokrat Parti döneminin ardından yeniden Cumhuriyetçilerin yönetimine emanet edilecek. Kamala Harris ve seçmenleri için kesinleşen yenilgi, seçmenlerini ise ABD'nin geleceğine ilişkin endişelendiriyor.
Kamala Harris'in kampanya yetkilileri Harris'in bugün konuşma yapmayacağını ve destekçilerinin evlere dağılmasını söylemişti.
Harris'in bugün konuşma yapmayacağı bilgisi seçmenleri arasında öfkeyle karşılandı.
Sosyal medcralarda Harris destekçileri, Demokratçıların seçimde çok çabuk pes ettiği yorumlarını yaptı.
Trump'ın destekçileri ise Harris'in konuşma yapmamasıyla dalga geçti ve Harris'i 'korkak' olarak nitelendirdi.