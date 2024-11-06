06 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri

Demokratlar seçim sonuçlarının karşısında yıkıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 10:17 Güncelleme: 06.11.2024 10:41
ABONE OL
Demokratlar seçim sonuçlarının karşısında yıkıldı

ABD'nin seçim yolculuğunda Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump 277 delegeye ulaşarak ABD'nin 47. başkanı olmayı garantiledi. Sonuçların netleşmesiyle Donald Trump'ın destekçilerinden zafer kutlamaları görüntüleri gelirken, Demokratçı aday Kamala Harris'in destekçileri sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğradı.

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adaylığının Joe Biden'ın ardından Kamala Harris'e geçmesi, özellikle göçmen ve siyahi Amerikalıları heyecanlandırmıştı.

Seçimde kazanabileceklerine olan tam inançları, Cumhuriyetçi aday Trump'ın zaferinin kesinleşmesiyle yerle bir oldu.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Buna göre Harris taraftarları ise başta sosyal medya olmak üzere birçok platformda yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiriyor, gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Seçim sonuçlarının ardından Amerika genelinde gerginlikler artarken, Trump'ın zaferine olan inancı, destekçilerinin büyük bir coşkuyla meydanlarda kutlamalar yapmasına neden oluyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

ABD'nin önümüzdeki dört yıldaki siyasi manzarasının nasıl şekilleneceği, Demokratların nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Ülke 4 yıllık bir Demokrat Parti döneminin ardından yeniden Cumhuriyetçilerin yönetimine emanet edilecek. Kamala Harris ve seçmenleri için kesinleşen yenilgi, seçmenlerini ise ABD'nin geleceğine ilişkin endişelendiriyor.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Kamala Harris'in kampanya yetkilileri Harris'in bugün konuşma yapmayacağını ve destekçilerinin evlere dağılmasını söylemişti.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Harris'in bugün konuşma yapmayacağı bilgisi seçmenleri arasında öfkeyle karşılandı.

Yenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadıYenilgileri kesinleşen Demokratçılar seçimi kaybetmenin hüznünü böyle yaşadı

Sosyal medcralarda Harris destekçileri, Demokratçıların seçimde çok çabuk pes ettiği yorumlarını yaptı.

Trump'ın destekçileri ise Harris'in konuşma yapmamasıyla dalga geçti ve Harris'i 'korkak' olarak nitelendirdi.

Trumptan zafer konuşması! ABDnin yeniden Trump dediTrumptan zafer konuşması! ABDnin yeniden Trump dedi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör