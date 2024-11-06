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Trump’ın zaferi dünyada nasıl yankılandı?

Trump’ın zaferi dünyada nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 12:33
Dünya liderleri Donald Trump’ın seçim zaferini sonrası neler söyledi? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya’dan detayları aktardı.
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