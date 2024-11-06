Trump’tan zafer konuşması! ABD’nin 47. başkanı yeniden Donald Trump

ABD'de tarihi seçim resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı. Salıncak eyaletlerin tamamında zafere ulaşan Donald Trump, hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi. 4 yıl aradan sonra bir kez daha ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, seçim merkezine gelerek kürsüye çıktı.

Donald Trump destekçileri ABD'de zaferi kutluyor (AFP)



İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.

"ABD'NİN ALTIN ÇAĞI OLACAK"

İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak.

Bizim en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Haber ağlarının yaptıkları ve gördüğümüz diğer şeyler. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu. ABD'nin gidebileceği tek yok buydu.

ABD'nin 47. Başkanı Trump, kürsüye ailesi ve ekibi ile birlikte çıktı (AFP)

"SENATO'NUN KONTROLÜNÜ TEKRAR ELE GEÇİRDİK"

Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Şu anda burada inanılmaz bir sevgi hissi var. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his. Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi. Senato'nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik.

BAŞKAN YARDIMCISINA TEŞEKKÜR

Sevgilim karım First Lady Melania'ya çok teşekkür ediyorum. Eşim Melania ülkenin en çok satan kitabını yazarı. ABD'nin yeni seçilmiş başkan yardımcısını da tanıtmak istiyorum. O gerçek bir sağcı, düşman tarafına git orada çalış dedim.

Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sayın Başkan bu yolculukta size eşlik etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim, çok mutluyum. Başkan Trump'ın liderliğinde sizin için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. ABD tarihindeki en büyük ekonomik dönüşü size yaşatacağız"

Eric Trump, seçim zaferi konuşmasına hazırlanan babası Donald Trump'ın fotoğrafını paylaştı (X)

ZAFER SONRASI İLK FOTOĞRAF

Eric Trump, seçim zaferi konuşmasına hazırlanan babası Donald Trump'ın fotoğrafını paylaştı.