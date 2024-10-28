Kritik eyalette Müslümanlar Trump dedi

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerinin kaderinin belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak 7 eyaletten biri olan ve büyük bir Müslüman seçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Michigan'da seçmenler kararını verdi.

Cumhuriyetçi aday ve ABD'nin eski başkanlarından olan Donald Trump, ABD'nin en fazla Arap-Amerikan nüfusunu içinde barındıran Michigan eyaletinde bir miting düzenledi. Düzenlenen mitingde Arap ve Müslüman toplulukların liderleri Trump'a desteğini gösterdi.

'STRATEJİK BİR BAŞARI' VURGUSU

ABD'deki Müslüman toplulukların Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla Demokrat Parti'ye eskisine göre daha mesafeli durduğu biliniyor.

Demokrat rakibi Kamala Harris ile eyalette kıyasıya bir yarışta olan Trump'ın bu hamlesinin stratejik bir başarı olduğu ifade ediliyor.

ABD'nin stratejik eyaleti Michigan'da Müslümanlar Donald Trump'a desteğini açıkladı (AFP)

"BU ADAM AKAN KANI DURDURABİLİR"

Trump, bölgedeki Müslüman toplulukların temsilcileriyle sahneye çıkarken, İmam Bilal Alzuhairi mitingde eski Başkan'a destek konuşması yaptı. "Biz Müslümanlar olarak Başkan Trump'ın arkasındayız çünkü o savaş değil barış vaat ediyor" diyen İmam Alzuhairi, Trump'ın Ortadoğu'daki ve Ukrayna'daki savaşları bitireceğini savunarak, "Akan kanın durması gerekiyor ve bence bu adam bunu başarabilir" dedi.

Michigan'da Müslümanların yönettiği Dearborn Heights belediyesinin başkanı Bill Bazzi de "Şu anda (Ortadoğu'da) gördüğümüz yıkımı hiç görmemiştim. Başkan Trump göreve geldiğinde savaşları durduracağız" diye konuştu.

ABD'nin stratejik eyaleti Michigan'da Müslümanlar Donald Trump'a desteğini açıkladı (AFP)

"ÇOCUKLARIMIZIN REFAHINI KORUYACAK"

İmam Belal Alzuhari, konuşmasında "Trump'ın ailevi değerlere olan bağlılığından ve söz konusu özellikle müfredata geldiğinde çocuklarımızın refahını koruyacak olmasından dolayı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HARRIS GAZZE'Yİ GÖZ ARDI ETTİ

Aynı anlarda Harris de Michigan'da miting düzenliyordu. Konuşması sırasında İsrail ve Gazze politikaları yüzünden tepkili seçmenler tarafından sözü kesilen, yuhalanan ve kendisine hakaret edilen Harris, zor anlar yaşadı. Demokrat aday protestolara cevap olarak ise, "Gazze'deki savaşı bitirmeliyiz ama şu an 2024 seçimi hakkında konuşuyorum" dedi.

ABD'nin stratejik eyaleti Michigan'da Müslümanlar Donald Trump'a desteğini açıkladı (Reuters)

TRUMP KARLI ÇIKTI

Müslümanların her seçimde ekseriyetle Demokrat Parti'ye oy vermesine rağmen 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in bir dediğini iki etmeyen Demokratlar, Müslümanların çağrılarına ise kulak tıkadı. Ağustos ayındaki Demokrat Parti Kongresi'nde hiçbir Müslüman konuşturulmazken, Harris de hiçbir mitinginde kürsüyü bir Müslümanla paylaşmadı. Fırsattan istifade eden Trump'ın ise Michigan eyaletinden karlı çıktığı belirtiliyor.

MICHIGAN BIÇAK SIRTI

Michingan'da ekim ayında yapılan tüm anketlerin ortalamasına göre Trump, Harris'ten yüzde 0.2 puan önde. 2016 yılında Demokrat aday Hillary Clinton, seçimlere bir hafta kala Trump'tan 7 puan öndeydi. O seçimlerde Clinton Michigan'da Trump'a kaybetmişti. Özellikle Müslümanların Trump'a desteğinden sonra Michigan'da ibrenin biraz daha Trump'a kayması bekleniyor.