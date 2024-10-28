Kriz yeniden alevlendi: Gallant’tan Netanyahu’ya mektup

İsrail işgal güçleri Gazze ve Lübnan'da işledikleri soykırımı kesintisiz sürdürürken İsrail'in İran'a saldırısından saatler önce Gallant'ın Netanyahu'ya bir mektup gönderdiği iddia edildi.

Tımes of Israel'in haberine göre Savunma Bakanı Galant, mektubunda Başbakan Benjamin Netanyahu'ya savaş hedeflerinin kapsamlı bir bakış açısıyla güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Galant, mektubuna savaşın artık modası geçmiş bir pusulaya göre ilerlediğini ekledi.

Gallant, Gazze Şeridi'nde bulunan 97 rehinenin evine dönmesi için İsrail'in 'ciddi tavizler' vermesi gerektiğini dile getirdi.

"GALLANT GÖREVDEN ALINACAK"

İsrail Yayın Kurumu, Netanyahu'nun İran'a düzenlenen saldırının ardından parti liderlerine Gallant'ı görevden alacağını bildirdiğini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.