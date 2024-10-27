Göçmen karşıtı Musk’ın ABD’de yasadışı çalıştığı ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen gazetelerinden Washington Post, Güney Afrika doğumlu milyarder Elon Musk'ın 1990'larda bir girişim kurarken bir süre ABD'de yasadışı olarak çalıştığını bildirdi.

Musk, 1995'te kurduğu yazılım şirketi Zip2'yi 1999'da yaklaşık 300 milyon dolara sattı. Washington Post'a konuşan iki eski çalışma arkadaşı, Musk'ın çalışma iznini ancak 1997 yılı civarında aldığını söyledi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, son haftalarda Donald Trump'ın ikinci başkanlık kampanyasını desteklerken, Cumhuriyetçi Beyaz Saray adayının X sosyal medya sitesinde 'açık sınırlara' karşı çıkışını teşvik etti, daha önce öğrencilikten girişimciliğe geçişinin 'yasal bir gri alan' olduğunu ileri sürdü.

MUSK KENDİYLE ÇELİŞİYOR

Musk'ın ABD'de çalışma hakkının yasal olarak bulunmadığının ortaya çıkması, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesine yardımcı olmak için 100 milyon dolardan fazla harcamasına yol açan konular arasında yer alan kaçak göçmenler ve ABD sınır güvenliğine son zamanlardaki odaklanmasıyla çelişiyor.

Eski Adalet Bakanlığı göçmenlik davacısı Leon Fresco, yabancı öğrencilerin şirket kurmak için okulu bırakamayacağını vurguladı. Fresco, "Gelir elde etmeye yönelik kod yazmak veya satış yapmak yasadışıdır" dedi.

EN BÜYÜK SINIR DIŞI OPERASYONUNU UYGULAYACAK

Elon Musk Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını göçmenlik karşıtlığı ile destekliyor. ABD-Meksika sınırındaki durumu 'zombi istilası'na benzeten Musk, Demokratları 'seçmen ithal etmekle' suçluyor.

Trump, Musk'a ikinci başkanlık döneminde hükümet verimliliği konusunda üst düzey görev vermeyi planladığını açıkladı. Musk ise 5 Kasım seçimleri öncesinde Trump'a açık destek veriyor.

Başkan adayı yeniden seçilirse ABD tarihindeki en büyük sınır dışı operasyonunu uygulayacağını söylüyor.

GÖÇMENLİĞE İLİŞKİN BİN 300'DEN FAZLA PAYLAŞIM YAPTI

Bloomberg News'in sosyal medya analizine göre, Elon Musk 2024'te göçmenlik ve seçmen hileleri konusunda bin 300'den fazla paylaşım yaptı. Son iki ayda bu konuda 330 gönderi paylaşan Musk, X platformunun en etkili kullanıcısı konumunda.