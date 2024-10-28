İsrail’in Hamas’a suaikastları işe yaramadı

İngiliz basınının önde gelen dergilerinden the Economist, Orta Doğu'daki İsrail- Hamas savaşını değerlendirdi. İşgalci İsrail güçlerinin Hamas liderlerine yaptığı suikastların örgütü bitiremeyeceği yorumu yapılırken, liderlerini öldürmenin işe yaramadığına ilişkin 3 argüman öne sürüldü.

Hedefli öldürmelerin işe yaramadığı inancını destekleyen üç argümandan ilkinin tarihsel olduğu ifade edilen analizde,bilimsel araştırmalara göre tarih boyunca örgütlerin liderlerinin öldürülmesinin ardından grupların dağıldığı ifade edildi.

HAMAS SIRADAN BİR ÖRGÜT DEĞİL VURGUSU

The Ecomonist'in verdiği bilgilere göre Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Profesör Audrey Kurth Cronin, 450'den fazla grubun sonunun nasıl geldiğini inceledi. Araştırmada sözde "baş kesme" saldırılarının, yeni liderler seçme sürecinden yoksun, küçük, yeni oluşturulmuş gruplara karşı etkili olduğu sonucuna varıldı.

Analizde "Ancak Hamas bu tanıma uymuyor. Hamas 2004'te kurucusu Ahmed Yasin'in suikastından sağ kurtuldu. Bayan Cronin, İsrail'in bu ayın başlarında Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürmesinin ardından Foreign Affairs'de 'Hamas bir baş kesme stratejisine karşı savunmasız olsaydı, muhtemelen çoktan yenilmiş olurdu.' Bayan Cronin'in dediği gibi yenilmedi." denildi.

"YERİNİ KOLAYCA KİMSE DOLDURAMAYACAK"

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Hamas'ın askeri şefi ve yardımcısı; ve çok sayıda alt rütbeli komutanını kaybetmesine ve liderlerin İsrail saldırılarında öldürüldüğüne dikkat çekildi. "Ancak grup bundan etkilenmiş görünmüyor." ifadeleri yer aldı.

Yahya Sinvar'ın tüm liderler arasında dahada öne çıktığı kaydedildi. Yahya Sinvar için "Hem askeri hem de siyasi kanatları kontrol ediyordu ve diaspora liderliğini kendi isteğine göre eğiyordu. Yerini kolayca kimse dolduramayacak." denildi.

"HAMAS SİYASİ VE EKONOMİK BİR VARLIK"

Hamas'ın liderlerinin öldürülmesinin işe yaramadığı gerçeğinin yapısal sebepleri şöyle sıralandı:

"7 Ekim'den önce Hamas, Gazze'de fiili hükümetti ve maaş bordrosunda on binlerce memur vardı. Hamas sadece militan gruplar değil, aynı zamanda derin kökleri olan siyasi ve ekonomik bir varlık."

Analizde son olarak felsefi argümanlar öne sürüldü. Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Josep Borrell'in geçtiğimiz şubat ayında "Hamas bir fikirdir ve bir fikri öldürmezsiniz" cümleleri anımsatıldı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÖRNEĞİ

Analizde Hamas'ın ardından Mısır'da Seyyid Kutub'un kurduğu Müslüman Kardeşler örgütü örnek verildi ve şöyle denildi:

"Dünyanın en eski İslamcı hareketi olan Müslüman Kardeşler'i düşünün. Resmen yasaklanmış olmasına rağmen, kendi ülkesi Mısır'da neredeyse bir asır boyunca gelişti. Ancak 2013'te Abdülfettah el-Sisi, bir darbeyle Mısır'ın seçilmiş başkanını, bir Kardeşler üyesini, Muhammed Mursi'yi devirdi. Grubun yüzlerce destekçisini katletti ve on binlercesini daha hapse attı. Grubun varlıklarına el konuldu, okulları ve yardım kuruluşları kapatıldı.Adil olmak gerekirse, hiçbir grup ortadan kaldırılmadı. Ancak baskı altında kontrol altında tutulabilirler. Yine de her ikisinin de tekrar iktidara gelmesi yıllar alacak."

Hamas'ı askeri olarak yıpratmanın yanı sıra bir fikir olarak bitirmenin mümkün olmadığı ifade edilen analizde son olarak "Hamas bayrağı altında olmasa da, İsrail Filistinlilere bir devlet vermeyi reddettiği sürece İsrail ile savaşmaya istekli Filistinliler olacaktır." denildi.