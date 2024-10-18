Yahya Sinvar’ın yerine Halid Meşal’in atandığı iddia edildi

İsrail işgal güçlerinin Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı Gazze'de şehit etmesini ardından örgütün başına yurtdışı temsilcisi Halid Meşal'in getirildiği belirtildi.

Lübnanlı haber portalı LBCI'nın aktardığına göre, İsrail ordusu tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerini Halid Meşal aldı.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'nin Halid Meşal olacağı iddia edildi. (AA)

Halid Meşal'in hareketin başkan vekilliği görevini üstlendiği ve rehinelerin serbest bırakılması müzakerelerinde yer alan kilit taraflarla tüm iletişimden sorumlu olduğu ifade edildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'nin Halid Meşal olacağı iddia edildi. (AA)

Kaynaklar, "Hamas yönetiminin Türk, Katarlı ve Mısırlı yetkilileri Sinvar'ın Tel el Sultan operasyonu sonucunda öldüğü konusunda bilgilendirdiğini ve öldürülmesinin ardından esir değişimi ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakerelerin giderek zorlaşacağını vurguladığını" aktardı.

HALİD MEŞAL KİMDİR?

1956'da Batı Şeria'da doğan, Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biri.

Meşal, hayatının büyük bir kısmını Filistin toprakları dışında geçirdi. Batı Şeria'daki Ramallah şehrinin yakınlarındaki Silvad'da doğan Meşal, çocukken ailesiyle birlikte Kuveyt'e taşındı.

Meşal, 15 yaşındayken Müslüman Kardeşler'e katıldı.

Hamas adına yurtdışında uzun yıllar lobi faaliyetlerinde bulunmadan önce bir okulda öğretmen olarak çalıştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'nin Halid Meşal olacağı iddia edildi. (AA)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun doğrudan talimatıyla MOSSAD, 1997 yılında Ürdün'de yaşarken Meşal'e suikast girişiminde bulundu.

Kanada pasaportuyla Ürdün'e giren MOSSAD ajanları, Meşal'e bir caddede yürürken zehirli bir madde enjekte etti.

Ürdünlü yetkililer suikast girişimini ortaya çıkardı ve iki MOSSAD üyesini tutukladı. Suikast girişimi, Ürdün Kralı Hüseyin'i o kadar öfkelendirdi ki, saldırıyı düzenleyenleri asmaktan ve panzehir verilmediği taktirde Ürdün ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını iptal etmekten söz etti. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın baskısıyla karşılaşan Netanyahu, başlangıçta talebi reddettikten sonra panzehri temin etti.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'nin Halid Meşal olacağı iddia edildi. (AA)

Ürdün daha sonra Hamas'ın Amman'daki bürosunu kapattı ve Meşal'i Katar'a sınır dışı etti. Meşal daha sonra Suriye'ye taşındı.

68 yaşındaki Meşal, İsrail'in suikast girişiminden bir yıl önce Hamas'ın siyasi lideri olmuştu. Bu görev Meşal'e dünyanın dört bir yanındaki yabancı hükümetlerle yapılan toplantılarda Hamas'ı temsil etme imkanı tanıyordu.

Haniye gibi Katar'da yaşayan Meşal, Gazze Şeridi'ni ilk kez Aralık 2012'de ziyaret etti. Filistinli kalabalıklar onu coşkuyla karşıladı. Meşal, 11 yaşında Batı Şeria'dan ayrıldığından beri Filistin topraklarını ziyaret etmemişti.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'nin Halid Meşal olacağı iddia edildi. (AA)

Meşal, örgütün içinde yaşanan gerginlikler üzerine liderlikten istifa etmek istediğini açıklamış ve 2017 yılında yerine İsmail Haniye getirilmişti.

Meşal, 2021'de Hamas'ın Filistin diasporasındaki ofisinin başına getirilmişti.

İSRAİL'E NASIL BAKIYOR?

Meşal, İsrail ile kalıcı bir barış anlaşması fikrini reddediyor.

Ancak Hamas'ın, uzun vadeli ateşkes karşılığında geçici bir çözüm olarak Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te bir Filistin devleti kurulmasını kabul edebileceğini söylüyor.

Halid Meşal, 2004'te Şeyh Ahmed Yasin'in İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hamas'ın siyasi lideri olmuştu.

Meşal, yedinci Ekim saldırısının birinci yıldönümünde televizyonda yaptığı konuşmada, "El Aksa tufanı işgali sıfır noktasına getirdi ve varlığını tehdit etti." şeklinde konuşmuştu.