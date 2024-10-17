Sözcü’nün Yahya Sinvar manşeti tepki çekti: İsrail Hamas’ı tek tek indiriyor

İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği duyurdu..

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ın İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığını ve bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat olduğunu duyurdu.

HAMAS liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinvar (A HABER ARŞİV)

İSRAİL CUMHURBAŞKANI:SİNVAR'I ÖLDÜRDÜK

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze'ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.

Diğer yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Yahya Sinvar'ın saldırıda öldürüldüğü duyurdu.

Sözcü tarafından yapılan paylaşım (X)

SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET: İSRAİL HAMAS'I TEK TEK İNDİRİYOR

Filistin direnişinin en büyük simgelerinden biri olan Hamas'ın lideri Sinvar'ın öldürülmesine yönelik Sözcü tarafından skandal bir manşet atıldı.

Sözcü Televizyonu'na ait X hesabından yapılan paylaşımda Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin bugüne kadar binlerce Filistinliyi katleden Netanyahu'nun güldüğü bir fotoğraf kullanılırken "İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor" manşeti atıldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bu manşet sosyal medyada büyük eleştiri toplarken vatandaşlar paylaşımın altına yorum yağdırdı.

İşte o paylaşımlar:

İşte o paylaşımlar:

İşte o paylaşımlar: