Sözcü'nün Yahya Sinvar manşeti tepki çekti: İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor
İsrail Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğünü iddia ederken olay henüz kesin bir şekilde doğrulanmadı. Filistinli mazlumların sesi olan Hamas'ın liderinin öldürülmesine yönelik Sözcü tarafından "İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor" manşeti atıldı. Sözcü'nün paylaşımında binlerce bebeğin katili olan Netanyahu'nun güleryüzlü bir fotoğrafının kullanılması ve atılan manşet sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan yorumlarda Sözcü için "Medyanın yüz karası" yorumu yapıldı.
İsrail'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceği duyurdu..
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar'ın İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybedip kaybetmediğinin araştırıldığını ve bu iddiayı destekleyecek doğrulanmış bir istihbarat olduğunu duyurdu.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI:SİNVAR'I ÖLDÜRDÜK
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Gazze'ye saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiği açıklamasını yaparken, Hamas henüz konuyla ilgili paylaşımda bulunmadı.
Diğer yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Yahya Sinvar'ın saldırıda öldürüldüğü duyurdu.
SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET: İSRAİL HAMAS'I TEK TEK İNDİRİYOR
Filistin direnişinin en büyük simgelerinden biri olan Hamas'ın lideri Sinvar'ın öldürülmesine yönelik Sözcü tarafından skandal bir manşet atıldı.
Sözcü Televizyonu'na ait X hesabından yapılan paylaşımda Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin bugüne kadar binlerce Filistinliyi katleden Netanyahu'nun güldüğü bir fotoğraf kullanılırken "İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor" manşeti atıldı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Bu manşet sosyal medyada büyük eleştiri toplarken vatandaşlar paylaşımın altına yorum yağdırdı.
İşte o paylaşımlar:
İşte o paylaşımlar:
İşte o paylaşımlar: