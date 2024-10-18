İtalya Başbakanı Meloni'den önce Ürdün'e sonra Lübnan'a ziyaret! "İtalya Lübnan'ı desteklemeye hazır"

Meloni, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durumu, Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüme yönelik siyasi süreçleri görüştü. Meloni Ürdün'deki temasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçti.



Lübnan Başbakanı Necib Mikati İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü (FOTO: AA)

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezindeki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Mikati ile Meloni ortak basın toplantısında konuştu. Lübnan Başbakanı Mikati, "Diplomatik bir çözümün savaş, şiddet ve yıkımın önüne geçmesi gerektiğini ve bunun ilk adımının da İsrail'in ateşkese tam bağlılığı, uluslararası meşruiyete bağlılığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması ve Lübnan'a yönelik egemenlik ihlallerine son vermesi olduğunu bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.



Lübnan Başbakanı Necib Mikati İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü (FOTO: AFP)

Ateşkesin en önemli öncelik olduğunu vurgulayan Mikati, Lübnan'ın BMGK'nın 1701 sayılı kararı olmak üzere uluslararası kararların uygulanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarının güneydeki varlığının güçlendirilmesinden taraf olduğunu kaydetti.

Mikati, İtalya Başbakanı Meloni'ye ülkesinin UNIFIL'e ve Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yansıtan önemli ve kalıcı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati (FOTO: AFP)

İsrail'in UNIFIL'e yönelik tehditlerini ve saldırılarını reddettiklerini hatırlatan Mikati, bu saldırılara karşı tüm dünyanın birlikte karşı durması çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Lübnan çatışmaların faturasını ağır bir şekilde ödemiştir ve ödemektedir. Şu anda yaşananlar Lübnan'ın dış çatışmalardan uzak durması gerektiği ve Lübnan devletinin kendi toprakları üzerindeki egemenliğinin mevcut tüm sorunların çözümü olduğu konusunda tüm Lübnanlı taraflara bir ders olmalıdır."





"LÜBNAN ACI ÇEKİYOR VE LÜBNAN'IN ÇIKARLARINI SAVUNMAK İÇİN ETKİLİ KURUMLARIN VARLIĞI ŞART"

İtalya Başbakanı Meloni, 1701 sayılı BMGK kararının uygulanması gerektiğinin altını çizerek "Lübnan acı çekiyor ve Lübnan'ın çıkarlarını savunmak için etkili kurumların varlığı şart. İtalya, Lübnan'ı desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz Gazze ve Lübnan'da ateşkes için çalışıyoruz." diyen Meloni, hem Gazze hem de Lübnan için "21 günlük ateşkes çağrısında" bulundu.

Meloni, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu ve güvenliklerinin garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

MELONİ, LÜBNAN MECLİS BAŞKANI NEBİH BERRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Meloni, Lübnan Başbakanı Mikati ile düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'taki konutunda bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

ÜRDÜN'DEN GEÇTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum, Gazze'de ateşkes ve İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü görüştüğü bildirildi. İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni'nin Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, Orta Doğu'daki durumu, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabaları ve 2735 sayılı karar doğrultusunda İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını tartışarak, iki devletli çözüme yol açacak siyasi bir sürecin gerekliliğini yineledi" ifadesi kullanıldı. İki liderin, Ürdün'ün başlattığı Gazze'ye yönelik insani yardım programını da görüştüğü ve Gazze Şeridi'ne insani erişimi güçlendirmenin aciliyetinin üzerinde durduğu aktarıldı.

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