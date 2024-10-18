Lübnan’daki Türkmenler A Haber’e konuştu: Bizi kurtarırsa Başkan Erdoğan kurtarır

Bir savaştan kaçarken diğerine yakalandılar. İsrail bombalarının altında hayata tutundular.

"Evlerimizi, mallarımızı bıraktık. Paramız yok acımızdan ölüyoruz."

"Yerlerde yatıyoruz, ekmek yemek veriyolar doymuyoruz ama Elhamdülillah. Biz perişanız burada."

"Savaş çıktı İsrail Dahiye'yi yerle bir etti. Evimde yok çoluğum çocuğumda burada yatıyorum, sokakta…"

İsrail katliamının gölgesindeki Lübnan'da sıkışıp kalan Türkmenler, verdikleri yaşam mücadelesini A Haber'e anlattı.

"Bizim yaşadığımızı kimse yaşayamaz. Yerlerde yatıyoruz, rezil durumdayız. Bombalardan korkuyoruz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Suriye savaşından kaçtık buralara geldik burada da savaşa denk geldik. Biz Halep Türkmeniyiz, Türküz biz… Elimizden bir şey gelmiyor."

Umutlar tükenmiş, hayatlar parçalanmıştı. Dünyanın dört bir yanındaki tüm mazlumlar gibi, onlar da Başkan Erdoğan'a yardım çağrısı yaptı.

Erdoğan babamız, sana sesleniyorum. Allah rızası için bizi buralardan kurtar. Korku içindeyiz, halimiz perişan."

"Bir yere gidemiyoruz. Burada kaldık mecburen. Suriye'ye de geçemiyoruz malımız kalmadı. Allah, Başkan Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Anca bizi kurtarırsa o kurtarır."