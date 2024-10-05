Arap ülkeleri İsrail’in soykırımı karşısında sessizliklerini bozdu

ABD ve Batı'nın tam desteği ile Gazze Şeridi'nde bir yıldır soykırım işleyen siyonist İsrail rejiminin saldırganlığı nedeniyle Ortadoğu aylardır geniş çaplı bir savaşın eşiğinde duruyor. İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarındaki saldırıları aralıksız sürüyor. Dünyanın gözü bir yandan da İran-İsrail cephesine çevrilmiş durumda. İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının ardından Tel Aviv'in vereceği cevabın bölgedeki gidişatı belirleyeceğine dair yorumlar yapılıyor. Körfez ülkelerinden de yaşananlara dair ilk tepki geldi.

Reuters ajansındaki özel habere göre bu hafta Doha'da bir araya gelen Körfez ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt), Tahran yönetimine İran-İsrail anlaşmazlığında tarafsız kalacaklarını ve daha fazla gerilimin kendi petrol rafinelerini de tehdit edeceklerini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Doha'daki toplantılara katıldı. Guardian gazetesindeki haberde de Körfez ülkelerinin İsrail'in İran'a karşı saldırıları artırmasını istemediği ve gerilimi düşürmek için ABD'nin devreye girmesini talep ettiği aktarıldı.

Irak, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrar ve refaha giden tek yol olduğunu vurguladığı belirtiliyor.

'TOPYEKÛN SAVAŞ ÇIKMAYACAK'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrailli yetkililerle İran'ın petrol altyapısına muhtemel İsrail saldırılarını görüştüğünü söylemişti. Biden dün yaptığı açıklamada ise Orta Doğu'da topyekun bir savaşın olacağına inanmadığını belirtti.

G7 ülkelerinden de "Ortadoğu'da kötüye giden durumdan duyduğumuz derin endişeyi ifade ediyoruz. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille teyit ediyoruz" açıklaması yayınlandı.

HAMANEY'DEN "DÜŞMANIMIZ BİR" MESAJI

Dünya dün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıldırdığı cuma namazına kilitlendi. 4 yıl aradan sonra ilk kez başkent Tahran'da cuma namazı kıldıran Hamaney, ülkesinin 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Tahran'ın İmam Humeyni Büyük Musalla Camii'nde üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile birlikte on binlerce kişinin katılımıyla kılınan namaz öncesi 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a saldırısında hayatını kaybeden Hasan Nasrallah için de anma töreni düzenlendi. İran lideri, ülkesinin muhtemel karşı saldırılara cevap vermekte tereddüt etmeyeceğini ve anında karşılık vereceğini ifade etti. Elinde tüfeğiyle konuşan Hamaney, İslam ülkelerine seslenerek "Düşmanımız bir" mesajını verdi.