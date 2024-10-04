Hamaney’in konuşması dünya basınında böyle yer buldu

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 4 yıl aradan sonra başkent Tahran'da cuma namazı kıldırdı. Cuma namazı hutbesi veren Hamaney'in hutbe sırasında yanında tüfek bulundurması dikkat çekerken, tüm uluslararası basının gözleri konuşmanın üstündeydi.

"DÜŞMANIMIZ BİR!"

İran dini lideri Ali Hamaney'in cuma hutbesinde yaptığı konuşma Batı medyasında Hamaney'in İsrail'e işgali savunması ve İslam dünyası üzerinden kendine yer bulurken, Orta Doğu ve Asya'daki diğer gazete ve yayınlar Hamaney'in "Düşmanımız bir" ifadesiyle haberi servis etti.

Financial Times Ali Hamaney'in konuşmasında İsrail'e yapılan füze saldırsını savunmasını ön plana çıkardı. Haberde "İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'e yönelik füze saldırısını savundu" denildi. Haberde Hamaney'in "Askeri güçlerimizin yaptığı, işgalci Siyonist rejimin şok edici suçları için en hafif cezaydı" ifadelerine vurgu yapıldı.

İsrail'in önde gelen yayınlarından Haaretz, Hamaney'in en son 2020'de en üst düzey general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından cuma hutbesi verdiğini hatırlatarak yalnızca olağanüstü durumlarda cuma namazını kıldırmasına vurgu yaptı.

"İRAN KESİNLİKLE BİR TEHDİT"

Londra merkezli The Economist Hamaney'in konuşmasının ardından İran'ın kesinlikle bir tehdit olduğunu yazdı. Haberde "İsrail veya Amerika'nın ona karşı güç kullanması hem yasal hem de dikkatlice kalibre edilirse akıllıca olacaktır" denildi.

The New York Times, Hamaney'in konuşmasını, İran'ın İsrail'e karşı daha fazla saldırı yapabileceği üzerinden değerlendirdi.

"SORUNLARIN KÖKENİ YALNIZCA İSRAİL"

İngiliz günlük gazetesi The Guardian haberini Ali Hamaney'in Hizbullah ve Hamas'ın geri adım atmayacağı söylemine dayandırdı. İran'ın İsrail ve bölge için bir tehdit oluşturduğuna değindi.

İran'ın İsrail'e yaptığı füze saldırısını Hamaney'in savunduğuna dikkat çekilen haberde "bölgedeki sorunların kökeninin yalnızca dış müdahalelerde ve İsrail eylemlerinde yattığı" söylemi ön plana çıkarıldı.

"MÜTTEFİKLERİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Alman gazeteciliğinin önde gelen yayınlarından Bild, Hamaney'in yaptığı konuşmayla müttefiklerini cesaretlendirdiğini yazdı. Kürsünün yanında bulunan tüfeğe dikkat çeken Bild, Hamaney'in "Görevimizi yerine getirirken tereddüt etmiyoruz, acele etmiyoruz" sözlerini öne çıkardı.

Amerika merkezli Associated Press Hamaney'in konuşmasını İran'ın bundan sonra yapacağı saldırıların bir işareti olarak yorumladı. İran silahlı kuvvetlerinin İsrail'e yönelik saldırsını Hamaney'in gururla övdüğü haberde yer edinirken Hamaney'in "İleride ihtiyaç duyulması halinde yine yapılacaktır" sözlerine vurgu yapıldı.

"İRAN GERİ ADIM ATMAYACAK"

Katar merkezli Filistin'de yaptığı yayınlar nedeniyle İsrail'in saldırılarına uğrayan El Cezire, Hamaney'in konuşmasını İran ve müttefiklerinin İsrail saldırılarından geri adım atmayacakları üzerinden değerlendirdi. El Cezire haberinde Hamaney'in müslüman ülkelerine yaptığı çağrıyı ön plana çıkardı.