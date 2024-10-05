Suriye’den sınır Kapısı’na saldıran İsrail’e kınama

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Lübnan - Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi.Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı'nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığıolduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı.denilen açıklamada İsrail'e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.