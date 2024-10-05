Suriye'den sınır Kapısı'na saldıran İsrail'e kınama
İsrail'in Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'na yönelik saldırısına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı İsrail'e saldırılarını durdurma çağırsı yaptı.
Lübnan - Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı'na yönelik İsrail saldırısına Suriye'den tepki geldi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı'nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı "hayati arter" olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı. "Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor" denilen açıklamada İsrail'e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Masnaa Sınır Kapısı'nın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmeye çalışan yerinden edilmiş yüz binlerce Lübnan ve Suriye vatandaşının kullandığı "hayati arter" olduğu belirtilerek, İsrail'in bu sınıra erişimi kestiği vurgulandı. "Suriye, sivil savunma ekiplerini ve insani yardım çalışanlarını bile etkilemeye başlayan bu dizginlenemez Siyonist suçu kınıyor" denilen açıklamada İsrail'e saldırılarını durdurma, uluslararası topluma ise İsrail'i eylemlerinden sorumlu tutma çağrısı yapıldı.