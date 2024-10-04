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Gazze'de soykırımın 1. yılı! İşgalci İsrail güçleri bölgeye ölüm yağdırdı! Milyonlarca sivili yerinden etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 12:35 Güncelleme: 04.10.2024 12:38
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Gazze’de soykırımın 1. yılı! İşgalci İsrail güçleri bölgeye ölüm yağdırdı! Milyonlarca sivili yerinden etti

İsrail işgal güçleri 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla sivili katlederken, milyonlarca kişiyi de yaşadığı yerden etti. Oluşturulan sözde güvenli bölgeler İsrail'in ölüm koridorlarına dönüştü. İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan ve Suriye'ye de saldırarak savaşı bölgeye yayma gayreti içerisine girerken, 1 yıldır devam eden katliama ABD ve Batı seyirci kaldı.

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