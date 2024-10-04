04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Batı Şeria'da Filistinlilere abluka: İsrail askerleri 35 mazlumu gözaltına aldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:26
ABONE OL
Batı Şeria’da Filistinlilere abluka: İsrail askerleri 35 mazlumu gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentinin Beyt Emir beldesinde şu ana kadar 35 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör