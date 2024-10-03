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Katil İsrail Gazze'de 80 Filistinliyi öldürdü!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 06:31
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Katil İsrail Gazze’de 80 Filistinliyi öldürdü!

İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

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