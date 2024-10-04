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İsrail'den Lübnan'a yeni işgal planı: Soykırım genişliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:45
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İsrail’den Lübnan’a yeni işgal planı: Soykırım genişliyor

23 Eylül'den bu yana Lübnan'daki saldırılarının şiddetini her geçen gün artıran katil İsrail devleti, Lübnan'ı yeni işgal planı yayınladı. Siviller için yayınlanan yeni tahliye planında, işgalin Lübnan'ın güneyini de kapsadığı görüldü.

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