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Donald Trump'tan Google'a Kamala tehdidi!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 13:58
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Donald Trump’tan Google’a Kamala tehdidi!

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump arama moturu Google'ı hedef aldı. Google'ın arama sonuçlarını Demokratların adayı Kamala Harris'i kayırmak için manipüle ettiğini iddia eden Trump, "Seçini kazanırsam dava edeceğim" dedi.

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