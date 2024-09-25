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Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 19:21 Güncelleme: 25.09.2024 20:06
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Başkan Erdoğan - Putin görüşmesinin tarihi belli oldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda konuşan Putin, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin her alanda, özellikle parlamento düzeyinde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan, Putin, Başkan Erdoğan için "Onu Kazan'da bekliyorum. 23 Ekim'de kendisiyle bir ikili görüşmemiz planlandı" dedi.

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