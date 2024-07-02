Başkan Erdoğan'dan Astana'ya önemli ziyaret! Vladimir Putin ile de görüşecek
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, yarın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak için Astana'ya gidecek. Erdoğan'ın burada Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşeceği öğrenilirken, görüşmede Suriye konusunun da masaya yatırılacağı bildirildi.
Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak. Erdoğan, Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak. Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. NATO Liderler Zirvesi için 9 Temmuz'da ABD'ye gidecek olan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek.
Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde art arda önemli zirvelere katılacak.
PUTİN İLE GÖRÜŞME
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek.
6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak.
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