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ABD'de adliyeye bombalı saldırı! Yaralılar var

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 22:17 Güncelleme: 25.09.2024 22:29
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ABD’de adliyeye bombalı saldırı! Yaralılar var

ABD’nin California eyaletindeki Santa Maria Adliyesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Yaşanan patlamada 2 kişi yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı. Öte yandan California Valisi yaptığı açıklamada olayın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını ifade etti.

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