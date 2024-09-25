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Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği! Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 25.09.2024 17:40 Güncelleme: 25.09.2024 18:24
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği! Lübnan Dışişleri Bakanı Bouhabib ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel kurul toplantısı için geldiği New York’ta, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Son olarak Bakan Fidan, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile görüştü. Görüşmede Fidan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail’in bölgeyi bir kaosa süreklemek istediğini aktardı.

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