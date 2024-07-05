Vladimir Putin'den 'barış' mesajı! Ukrayna'daki 3 bölgeyi işaret etti | Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etmişti! Arabuluculuk için rota yeniden İstanbul mu?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'da ateşkesten değil, krizin kalıcı olarak çözülmesinden yana olduğunu söyleyerek, “Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona erdirilmesinden yanadır” dedi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakelerindeki gösterdiği çaba için kendisine özel teşekkür etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kremlin'de yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Orban ile Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konularda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Putin, "Orban, Kiev'de kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsetti ve bir dizi teklif sundu. Ayrıca Rusya ile müzakerelere başlanması için ateşkes çağrısında bulundu" dedi.
Rusya'nın her zaman çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Putin, "Fakat karşı taraftan devamlı bir şekilde çatışmayı bu şekilde çözmek istemediklerini duyuyoruz. Çatışmanın sponsorları ise Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna halkını kurban olarak kullanmaya çalışıyor. Başbakan Orban'dan duyduğumuza göre, Kiev halen savaşa son vermeye hazır değil" diye konuştu.
UKRAYNA'YA DONBAS, ZAPORİJYA VE HERSON ŞARTI
Kiev yönetiminin ülkedeki savaş durumuna son vermek istemediğini zira bu durumun seçimlere gidilmesi manasına geleceğini vurgulayan Putin, Ukrayna'nın aktüel liderlerinin muhtemel seçimlerde kazanma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu ileri sürdü. Rusya'nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını vurgulayan Putin, "Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı. Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona ermesinden yanadır" dedi. Putin, barış için Ukrayna'nın diğer şartların yanı sıra özellikle Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini söyledi.
ORBAN, BARIŞ İÇİN MÜCADELE SÖZÜ VERDİ
Macaristan Başbakanı Orban ise konuşmasında Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesindeki en önemli görevinin barış için mücadele etmek olduğunu söyledi. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu ve barışa giden en kısa yolun bulunması gerektiğini vurgulayan Macar lider, "Rusya Devlet Başkanı'nın üç önemli konudaki düşüncelerini duymak istedim. Bunlar, barış girişimleri hakkındaki düşünceleri, ateşkes ve barış müzakereleri hakkında ne düşündüğü ile bunların hangi sırayla gerçekleşmesi gerektiği ve ayrıca savaş sonrası Avrupa'yı nasıl gördüğüdür" ifadelerini kullandı.
Moskova ve Kiev'in çatışmaya ilişkin pozisyonlarının birbirinden uzak olduğunu vurgulayan Orban, savaşı sona erdirmek için önemli çaba gerektiğini söyledi.
PUTIN'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakelerindeki gösterdiği çaba için kendisine özel teşekkür etmişti.
MÜZAKERE MASASINDA ROTA YENİDEN İSTANBUL MU?
Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakerelerin yapıldığını anımsatan Putin, "İstanbul'da anlaşmaların hazırlanması sürecinde arabulucu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu anlaşmalar Ukrayna heyetinin başkanı tarafından paraflandı. Demek ki bu anlaşmalar Ukrayna'yı tatmin etti. Bu anlaşmalar hala masada ve müzakerelerin sürdürülmesi için temel olabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Diplomasi trafiği gündemdeki sıcaklığını korurken, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere masasının tekrar İstanbul'da mı kurulacağı sorusu akıllara geldi.
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