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Pakistan’da hareketli saatler! Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 17:47 Güncelleme: 22.09.2024 18:06
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Pakistan’da hareketli saatler! Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı

Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoydan bir otomobil mayınla patlatıldı. Saldırı sonucu çok sayıda polis memurunun yaralandığı bildirildi. Açıklamada, “Mingora kentinden otele gidildiği sırada eskort otomobili mayın ile temas ederek infilak etti. Birkaç polis çalışanı yaralandı. Diplomatlardan yaralanan olmadı” ifadeleri yer aldı.

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