Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tavan! Kursk bölgesinde 6 gündür aralıksız çatışma...

Kursk Nükleer Güç Santrali'nin bulunduğu Kurçatov kentinin güneyinde tahkimat inşa edilmeye başladığı da öne sürüldü.

Bazı Ukrayna kaynaklarına göre de Kursk bölgesinde Ukrayna'ya ait en az 3 tugay bulunuyor. Her tugayın yaklaşık 2 bin askerden oluştuğu, bu tugaylardan birinin de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 80. Hava Saldırı Tugayı olduğu ifade ediliyor.