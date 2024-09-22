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Hizbullah'ın Hayfa'ya saldırısından bir milyon kişi etkilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 22.09.2024 17:59
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Hizbullah’ın Hayfa’ya saldırısından bir milyon kişi etkilendi

İsrail basını, Lübnan Hizbullahının sınırın 46 kilometre derinliğinde Hayfa kenti çevresine düzenlediği roketli saldırıdan bir milyon kişinin etkilendiğini bildirdi. Hayfa'daki hastane faaliyetlerini yer altı otoparkına taşıdı.

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