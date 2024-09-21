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Katil İsrail Gazze'de bir okulu daha vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 13:37 Güncelleme: 21.09.2024 13:58
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Katil İsrail Gazze’de bir okulu daha vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını sürdürürken yeni bir vahşete daha imza attı. Terör örgütü İsrail ordusu, son olarak Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombaladı. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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