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İtalya'da sel felaketi! OHAL edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 21.09.2024 14:56
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İtalya’da sel felaketi! OHAL edildi

İtalya hükümeti, hafta içinde aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketine uğrayan kuzeydeki Emilia-Romagna ile doğudaki Marche Bölgesi için olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Ayrıca Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo'da 2 kişinin kaybolduğuna yönelik haberler ise Ravenna Valisi Castrese De Rosa tarafından yalanlandı. Vali, şu ana kadar herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

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