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Kanada'da camide bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:08
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Kanada’da camide bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kanada'nın Montreal kentindeki camide bir saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan 3 kişi bıçakla yaralanırken bir kişi hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin detaylı açıklama yapacağı belirtildi.

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