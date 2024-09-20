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İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehitleri çatıdan attı! BM ve ABD İsrail askerlerinden “rahatsız”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 22:42 Güncelleme: 20.09.2024 23:05
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İşgalci İsrail askerleri Filistinli şehitleri çatıdan attı! BM ve ABD İsrail askerlerinden rahatsız

Terör devleti İsrail'in askerleri, Batı Şeria'da şehit ettikleri Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan atarken görüntülenmişti. Soykırımın en büyük destekçisi ABD, söz konusu görüntülerin "çok rahatsız edici" olduğunu belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, görüntüler sonrası İsrail'den 'kapsamlı ve şeffaf soruşturma' sözü aldıklarını ifade etti. Öte yandan BM Sözcüsü Stephane Dujarric de bu görüntülerin "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

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