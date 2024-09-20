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Orta ve Doğu Avrupa’da 24 can aldı! Boris fırtınası İtalya'ya vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 20.09.2024 22:01 Güncelleme: 20.09.2024 22:05
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Orta ve Doğu Avrupa’da 24 can aldı! Boris fırtınası İtalya’ya vurdu

Orta Avrupa'da en az 24 kişinin ölümüne neden olan Boris Fırtınası İtalya'ya ulaştı. Kuzey İtalya'da şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara dönüşürken, yaklaşık bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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