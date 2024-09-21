21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail 15 Hizbullah üyesini daha öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:13
ABONE OL
İsrail 15 Hizbullah üyesini daha öldürdü

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 499'a çıktı. Hizbullah son saldırıda 15 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör