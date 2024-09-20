20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiltere'den Lübnan'daki vatandaşlarına acil çağrı!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 01:13 Güncelleme: 20.09.2024 01:13
ABONE OL
İngiltere’den Lübnan’daki vatandaşlarına acil çağrı!

Tansiyonun düşmediği Lübnan'dan gerilim her geçen dakika artarken İngiltere'den Lübnan'da bulunan vatandaşlarına bir çağrı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, bölgedeki sorunları işaret ederek “Lübnan'daki İngiltere vatandaşlarına mesajım, ticari seçenekler devam ederken ülkeyi terk etmeleridir” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör