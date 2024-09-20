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İsrail'den Gazze'de birden fazla noktaya saldırı! Çok sayıda ölü var

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 00:57 Güncelleme: 20.09.2024 00:57
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İsrail’den Gazze’de birden fazla noktaya saldırı! Çok sayıda ölü var

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü korkunç saldırılar devam ediyor. Çocuk, yaşlı ve kadın demeden siviller hedef alınmaya devam ederken İsrail bu kez Gazze'de çeşitli noktalara gün boyu saldırı düzenledi. Katliam saldırılarında aralarında çocuklarında bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti.

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