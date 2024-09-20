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İsrail'den bir vahşet daha! 7 Filistinli hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 03:50
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İsrail’den bir vahşet daha! 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait savaş uçağı Gazze'de bir eve saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 2'si kadın 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

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