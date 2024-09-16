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Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 16:04
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Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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