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İsrail'de savaş kabinesinde deprem! Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 16.09.2024 23:22 Güncelleme: 16.09.2024 23:25
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İsrail’de savaş kabinesinde deprem! Netanyahu Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak

Katil İsrail kabinesinde çatlak hız kesmeden devam ederken İsrail medyasında flaş bir açıklama geldi. İddiaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, birkaç saat içinde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyuracak.

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