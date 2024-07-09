İşgalcilerde krize neden olacak karar! Netanyahu bile engelleyemedi: Gallant duyurdu resmen onaylandı

TARİHİ KARAR İÇ KARGAŞA ÇIKARABİLİR

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor. Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.