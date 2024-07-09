İşgalcilerde krize neden olacak karar! Netanyahu bile engelleyemedi: Gallant duyurdu resmen onaylandı
Gazze'de katliamlarını sürdüren işgal ülkesinde yeni bir karar alındı. İşgalci Netanyahu'nun çabalarının bile engel olamadığı karar onaylandı. Konuya ilişkin İsrail Savunma Bakanı Gallant açıklamalarda bulundu. İşgal ülkesinde alınan bu karar yeni bir kriz potansiyeline sahip. Bu nedenle iç kargaşa çıkabileceği tahmin ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarının şiddetle karşı çıkmasına rağmen Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun gelecek aydan itibaren Ultra Ortodoks Yahudileri askere almaya başlayacağını duyurdu.
Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gallant, bu sabah İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer yetkililerle dindar Yahudilerin silah altına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
KRİTİK KARAR ONAYLANDI!
Gallant, Halevi ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin ağustostan itibaren askere alınmasına ilişkin İsrail ordusunun tavsiyesini onayladı.
ARTIK HAREDİLER DE ASKERLİK YAPACAK
Toplantıda, Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasının "operasyonel bir gereklilik ve karmaşık sosyal bir mesele" olduğunu vurgulayan Gallant ile Halevi, Ultra Ortodoks askerlerin "yaşam tarzlarını sürdürmelerine" izin verilmesi gerektiğini belirtti.
ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERİN ZORUNLU ASKERLİK TARTIŞMALARI
İsrailli laik partiler, özellikle Gazze'ye saldırıların devam ettiği, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışma riskinin arttığı bir dönemde, dindar Yahudilerin de savaş yükünün altına elini koymasını istiyordu.
Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı, Arya Deri liderliğindeki Şas ile Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi Haredi partileri, dindarların silah altına alınmasına şiddetle karşı çıkıyordu.
Öte yandan, ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek vermişti.
Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun verdiği kayıplar, Haredilerin silah altına alınması tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti. Netanyahu liderliğindeki koalisyonda 2 tane Ultra Ortodoks parti bulunuyor.
HAREDİLERE MUAFİYET KARARI
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oybirliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.
TARİHİ KARAR İÇ KARGAŞA ÇIKARABİLİR
Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.
Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor. Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.
REDDEDENLER DESTEK ALAMAYACAK
Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB LGS takvimi...
- Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? İşte MEB'den eylül takvimi...
- Ayak nasırı tarihe karışacak: Tek yapmanız gereken...
- Son dakika: Muğla, Aydın, Antalya, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Temmuz 2024 Kandilli AFAD son depremler listesi
- İshal ve krampla başlıyor: Tüm Türkiye'yi bu salgın sardı! Bir anlık dikkatsizlik...
- Yeni Tadic’i Galatasaray alıyor! Fenerbahçe’ye sürpriz çalım
- Bardaktaki Kokuya Son! Bulaşık Makinesi Temizliği İçin Muhteşem Yöntem
- İŞKUR KAMU İŞ İLANLARI 2024 | 10 ilde 11 farklı branşta KPSS'siz başvuru ekranı açıldı: İşte il il branşlar ve şartlar...
- Emeklinin taban maaşına %38 ayarı! SSK, BAĞ-KUR'luya 13.800 TL'lik kök ödeme piyangosu vurdu! 8.500, 8.750, 9.000, 10.000 TL alana...
- KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | KPSS Önlisans geç başvurular başladı mı, ücreti ne kadar?
- Süper Lig heyecanı! Yeni sezonun fikstür tarihi ve yeri belli oldu
- İngiltere İsviçre CANLI MAÇ İZLE | TRT 1 TABİİ canlı yayın maç izle ekranı