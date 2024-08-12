İşgalciler birbirine girdi! İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan katil Netanyahu'nun o sözlerine çıkış: Saçmalık
Katil İsrail kabinesinde çatlak hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef aldı. Gallant, yaptığı açıklamada, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" ifadeleri ile Siyonist Netanyahu'ya çıkıştı. Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı'ndan ise açıklama gecikmedi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan siyonist İsrail kabinesinde çatlak devam ediyor. İşgalciler bu kez kendi içinde birbirine girdi.
Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alan Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.
BAŞBAKANLIKTAN GALLANT'A CEVAP
Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor. Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi" denildi.
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