İşgalciler birbirine girdi! İsrail Savunma Bakanı Gallant’dan katil Netanyahu’nun o sözlerine çıkış: Saçmalık

İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV)



Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alan Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.