12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İşgalciler birbirine girdi! İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan katil Netanyahu'nun o sözlerine çıkış: Saçmalık

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 12.08.2024 18:38 Güncelleme: 12.08.2024 19:04
ABONE OL
İşgalciler birbirine girdi! İsrail Savunma Bakanı Gallant’dan katil Netanyahu’nun o sözlerine çıkış: Saçmalık

Katil İsrail kabinesinde çatlak hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef aldı. Gallant, yaptığı açıklamada, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" ifadeleri ile Siyonist Netanyahu'ya çıkıştı. Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı'ndan ise açıklama gecikmedi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan siyonist İsrail kabinesinde çatlak devam ediyor. İşgalciler bu kez kendi içinde birbirine girdi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV) İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV)


Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef alan Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV) İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV)

BAŞBAKANLIKTAN GALLANT'A CEVAP
Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor. Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV) İsrail Savunma Bakanı Gallant ve katil Netanyahu (ARŞİV)

Netanyahu'nun İsrail'in "mutlak zafere" ulaşması gerektiği yönündeki tutumu yinelenen açıklamada, "Bu, Başbakan Netanyahu ve kabinenin açık direktifidir ve Gallant dahil herkes için bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı.

İşgal ordusu tükenmek üzere!İşgal ordusu tükenmek üzere!

İşgalciler bu kez birbirine düştü!İşgalciler bu kez birbirine düştü!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör