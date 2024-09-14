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Rusya'dan ABD ve Batı'ya rest! "Askeri yanıt vereceğiz" diyerek gözdağı verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 00:35 Güncelleme: 15.09.2024 01:10
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Rusya’dan ABD ve Batı’ya rest! Askeri yanıt vereceğiz diyerek gözdağı verdi

Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın Rus topraklarına Batılı füzelerle saldırmasına izin verilmesi durumunda askeri anlamda yanıt vereceklerini belirtti. "ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerginliği kontrol edilemez seviyeye çıkarmaya çalıştığını" ileri süren Ryabkov, ABD ile büyükelçilikler düzeyinde yürüttükleri temaslarda bundan vazgeçilmesi yönünde sinyaller verdiklerini ancak bu sinyallerin etkili olmadığını kaydetti.

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