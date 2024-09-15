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İsrail Gazze'ye saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 03:53
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İsrail Gazze’ye saldırı düzenledi! Çok sayıda ölü var

İsrail Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana saldırı düzenledi. Düzenlenen hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk olmak üzere en az 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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