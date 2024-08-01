Tarihi takas için MİT devrede! Ankara’da ABD ve Rusya arasında casus takası | ABD ve Rusya’dan Türkiye’ye teşekkür

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

MİT'in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Başkanı Joe Biden, Yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.

Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.