Tarihi takas için MİT devrede! Ankara'da ABD ve Rusya arasında casus takası | ABD ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Tarihe geçen takas operasyonunda toplamda 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlandı. The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan ,Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin, AHİN ve Almanya’da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimlerde yer aldı. Öte yandan MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak Rusya, ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti. İşte detaylar...
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.
"AB TÜRKİYE'NİN YARDIMIYLA RAHATLADI"
MİT'in yönettiği takas operasyonuna ilişkin AB Yüksek Temsilcisi Borrell yaptığı açıklamada "AB, vatandaşlarının Türkiye'nin yardımıyla serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşmasıyla rahatlamıştır" dedi.
BAKAN FİDAN'DAN "BARIŞÇIL DİPLOMASİ" MESAJI
Ankara'daki tarihi casus takasına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan bir açıklama yaptı. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi.Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir." dedi.
ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
MİT'in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Başkanı Joe Biden, Yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.
Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
İsimleri Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza olan kişilerin serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim." ifadesini kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız" dedi.
RUSYA'DAN TAKASA İLİŞKİN TEŞEKKÜR
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle takasla iade edilen tüm tutukluların suçlarının affedildiği belirtildi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, ülkesinde idama mahkum edilen Almanya vatandaşı Rico Krieger'ı affettiği için teşekkür edilen açıklamada, "Moskova, takasın hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yöneticilerine müteşekkirdir." ifadesi kullanıldı.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesinin sağlandığı belirtildi.
"TÜRKİYE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"
Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın bugünkü zorlu koşullarında istikrar, barış ve güven ülkesi Türkiye olarak, Başkan Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel düzeyde huzurun ve barışın tesis edilebilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirtti.
"ÇÖZÜM ÜRETEN ÜLKEMİZİN SOMUT ÖRNEĞİ OLDU"
Diplomatik girişimlerle Türkiye'nin çözüm üreten ülke konumunun güçlendirildiğine işaret eden Yılmaz, "MİT Başkanlığımızın çok taraflı diplomasisi sayesinde Ankara'da bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği olmuştur." değerlendirmesinde bulunarak "Ülkemizin güven ve istikrar içinde gelişimine liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, etkin koordinasyonu ve titiz çalışmasıyla böylesi bir neticenin hasıl olmasını sağlayan MİT Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" dedi.
SON YILLARIN EN KAPSAMLI REHİNE DEĞİŞİMİ
Bu operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti, operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı.
MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarıyla yürüttü. Tüm tarafların uzun süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu oldu. Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.
TAKAS OPERASYONUNU MİT YÖNETTİ
Ankara'da, 7 ayrı ülke arasındaki takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılandı, yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandı.
Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara'da, rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldı. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.
Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatlarıyla yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT'in onayıyla gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynakları, dünya genelinde gerginliğin tırmandığı bu dönemde Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Türkiye ve MİT Başkanlığının, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmayı sürdüreceği vurgulandı.
ULUSLARARASI DİYALOGDA MİT KİLİT ROL
Dünya genelinde gerginliğin tırmandığı bu dönemde Başakn Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam ediyor. Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulması yönünde çağrılarını sürdüren Türkiye ve Milli İstihbaratı Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmaktadır. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm istihbarat araçlarını kullanarak uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlıyor.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ HALE GELDİ"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tarihi atakasa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Sözcü Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasi sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir." dedi ve şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir.
"TÜRKİYE'NİN MÜZAKERE VE BARIŞ ODAKLI KAPASİTESİ"
MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur."
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