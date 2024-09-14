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Gazze'de insanlık dramı! Yaklaşan kışla birlikte 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 00:16 Güncelleme: 15.09.2024 00:16
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Gazze’de insanlık dramı! Yaklaşan kışla birlikte 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor

Gazze'deki hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtti. İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteynerin Gazze'ye giriş yapamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara, 2 milyon insanı kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyacak uygun barınaklar temin etme çağrısı yapıldı.

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