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Rusya duyurdu: Donetsk bölgesindeki Kalinovo kontrol altında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 15:17 Güncelleme: 07.09.2024 15:17
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Rusya duyurdu: Donetsk bölgesindeki Kalinovo kontrol altında

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ordunun Donetsk bölgesinde Kalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldığı bildirildi.

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