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İsrailli hahamdan skandal! Filistinli esire cinsel işkence uygulayan askerleri övdü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 18:22 Güncelleme: 07.09.2024 18:34
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İsrailli hahamdan skandal! Filistinli esire cinsel işkence uygulayan askerleri övdü

İşgalci İsrail'in Gazze ve Filistin'de düzenlediği katliamların yanı sıra katil ordusu da Filistinli esirlere türlü türlü işkenceler ediyor. Geçtiğimiz aylarda işgal askerleri Filistinli bir esire cinsel saldırıda bulunarak skandala imza atmıştı. Bu skandala İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz destek çıktı ve "Düşmanı darbettiniz. E, bunda ne var? Her şey yolunda. Başka bir ülkede olsaydı ödüllendirilirdiniz." dedi.

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