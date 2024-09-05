05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Netanyahu anlaşmayı ‘Philadelphi’ ile engelliyor!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:14
ABONE OL
Hamas’tan ateşkes açıklaması: Netanyahu anlaşmayı ‘Philadelphi’ ile engelliyor!

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmaya devam ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma ve esir değişimi için anlaşmaya varmak istemediğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör