05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail kana doymuyor! 22 Filistinli hayatını kaybetti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 06:10
ABONE OL
Katil İsrail kana doymuyor! 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda, 22 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör