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İsrail'den Philadelphia Koridoru kararı! Ateşkesin önündeki engel

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:11
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İsrail’den Philadelphia Koridoru kararı! Ateşkesin önündeki engel

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak on binlerce sivili katleden Katil İsrail'den skandal bir hamle daha geldi. İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi.

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